00:00 – Le Journal de la matinée du 18 décembre 2024 : Vers une normalisation avec l’Arabie Saoudite? C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 18 décembre 2024.

05:28 – L’invité de la rédaction du 18 décembre 2024 : Cette période restera dans l’Histoire comme celle d’une crise dramatique Dr David Shapira, Historien, guide, analyse l’aspect historique de la période actuelle en Israël et dans la région: “Dans 30-50 ans on enseignera cette période comme celle qui a vu l’une des plus graves crises dans l’existence d’Israël!”.

21:43– La Revue De La Presse Du 18 décembre 2024

Le dossier de la libération des otages.Entre optimisme et réalisme.

La mort de deux soldats israéliens à Rafah

Les fausses rumeurs sur le rapatriement du corps d’Elie Cohen

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 18 décembre 2024

27:36 – L’invité de la rédaction du 18 décembre 2024 : Les enfants nécessiteux fortement impactés par la guerre! Gilles Darmon, président et fondateur de Latet à l’occasion du rapport annuel alarmant de l’association sur la pauvreté en Israël en temps de guerre : “Dans les familles nécessiteuses soutenues par Latet, 44% des enfants ont vu leurs prestations scolaires sérieusement impactées par la guerre alors qu’ils ne sont que 14% dans l’ensemble de la population!”