00:00 – Le Journal De La Matinée Du 18 Août 2024 Poursuite des pourparlers au Caire dans l’espoir d’un accord C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 18 Août 2024

04:46 – L’invité de la rédaction du 18 Août 2024 : Un accord qui pourrait apporter la victoire aux Démocrates Myriam Shermer, politologue commente l’actualité et en partie le sommet de Doha qui n’a pas encore abouti à un accord. Selon elle, ces rumeurs sur un accord sont liées à la convention démocrate cette semaine:”Les Américains ont tout intérêt a ce qu’il y ait un cessez-le-feu au plus vite et que les otages soient libérés.Cela favoriserait la victoire de Kamala Harris en novembre!”

21:12 – La Revue De La Presse Du 18 Août 2024 Les commentaires autour des pourparlers de Doha et du Caire Maariv: un nouveau front sécuritaire: les infiltrations terroristes de Jordanie Comment le conflit actuel peut devenir un conflit régional . Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 18 Août 2024