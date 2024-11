00:00 – Le Journal de la matinée du 17 novembre 2024 Des fusées éclairantes tirées en direction de la villa des Netanyahou C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 17 novembre 2024.

04:31 – L’invité de la rédaction du 17 novembre 2024 : ”On assiste à une escalade de la violence contre Netanyahou” David Sadoun, membre du Likoud à propos des tirs de fusées éclairantes sur la villa de B. Netanyahou: ” Il y a deux semaines, un juge a libéré un manifestant qui portait des feux d’artifices, il ne faut pas s’étonner que l’on franchisse des paliers dans la violence contre Netanyahou”

10:00 – L’invité de la rédaction du 17 novembre 2024 : ”Il n’y a pas de débordement! Il y a du désespoir et un gouvernement autiste” David Ben Ichaï, président des Démocrates mobilisés (gauche israélienne) à propos des tirs de fusées éclairantes sur la villa de B. Netanyahou: ” De quels débordements on parle? Deux fusées éclairantes.Ok. Trois personnes arrêtées. On ne sait même pas s’il y aura une suite! Il y a des gens désespérés… 70% des Israéliens veulent la libération des otages et le gouvernement est autiste!”

19:28 – La Revue de presse du 17 novembre 2024 Les réactions après les tirs de fusées éclairantes sur la villa des Netanyhaou à Césarée. Les éditorialistes réagissent à la publication d’un millier d’ordre d’enrôlement pour les orthodoxes. Les affaires autour du Premier ministre: deux avis contraires… Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 17 novembre 2024

25:57 – L’invité de la rédaction du 17 novembre 2024 : Dr Dov Maïmon, ancien disciple du rav Shlomo Carlebach évoque son souvenir à l’occasion du 30ème anniversaire de sa disparition: ” J’ai été disciple de Shlomo Carlebach et j’ai vu comment il a réinventé un judaïsme. Il appartient au patrimoine national et rappelé que le judaïsme c’est la joie!”