00:00 – Le Journal de la matinée du 17 mars 2025 Netanyahou limoge le chef du Shin Beth C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 17 mars 2025.

04:42– L’invité de la rédaction du 17 mars 2025 : Vers un système de pouvoir plus américain en israël? Myriam Shermer, politologue autour du limogeage de Ronen Bar: « Israël est une jeune démocratie et face à la politisation de tous les pouvoirs, on peut s’interroger au travers de l’affaire Ronen Bar si l’on ne doit pas passer à un système plus américain! »

24:45 – La Revue de la presse du 17 mars 2025 Les premières pages des journaux entièrement consacrées au limogeage de Ronen Bar Les éditorialistes commentent le limogeage de Bar. Liberman veut être Premier Ministre Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 17 mars 2025

30:38 – L’invité de la rédaction du 17 mars 2025 : Se focaliser uniquement sur l’antisémitisme de LFI est une erreur Arié Bensemhoun, directeur général ELNET Europe à propos de la caricature antisémite de Cyril Hanouna: » Certes la caricature de Cyril Hanouna emprunte des codes antisémites bien connu mais pour autant ce serait une erreur que de se focaliser uniquement sur la question de l’antisémitisme de LFI! »