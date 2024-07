00:00 – Le Journal De La Matinée Du 17 Juillet 2024 La photo difficile de 5 soldates otages. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 17 Jullet 2024 04:59 – L’invité de la rédaction du 17 Juillet 2024 : Œuvrer pour un service militaire qui n’impacte pas la émouna des orthodoxes Rav Haïm Ichaï, président d’un tribunal rabbinique à Bné Brak réagi à la décision d’envoyer des ordres d’incorporation aux élèves des yéchivot: “L’armée a compris ses erreurs. Elle sait qu’elle ne va pas transformer les orthodoxes. Et des rabbins tels que le rav David Leibel oeuvrent afin que les orthodoxes puissent effectuer un service militaire de qualité en conservant intact leur emouna!” 25:09 – La Revue De La Presse Du 17 Juillet 2024 La photo des soldates otages et les commentaires qu’elle suscite. L’enrôlement des élèves des yéchivot.Galant envoie les ordres d’incorporation Terrible fait divers: une mère assassine son jeune fils Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 17 Juillet 2024 31:55 – L’invité de la rédaction du 17 Juillet 2024 : Les Juifs ont toujours tardé à partir. N’attendez pas! Méïra Barer, rescapée du Vel d’Hiv, et qui nous livre ses sentiments sur l’antisémitisme en France et les clivages en Israël: “J’ai rencontré des amis juifs à Paris et je les ai mis en garde:”l’Histoire a prouvé que les Juifs ont toujours attendu qu’il soit trop tard pour partir. Je leur ai dit : n’attendez pas. Ouvrez les yeux et souvenez-vous!”