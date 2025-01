00:00 – Le Journal de la matinée du 17 Janvier 2025 : Accord historique entre Israël et le Hamas C’est le grand titre du journal d’Olivier Granilic ce 17 Janvier 2025.

05:12 – L’invité de la rédaction du 17 Janvier 2025 : Pour ou contre l’accord. Suite à l’accord conclu entre Israël et le Hamas, nous avons souhaité donner la parole à ceux qui le soutiennent et à ceux qui s’y opposent. Maryline Smadja et Jonathan Serrero nous présentent leurs arguments respectifs.

28:47 – La Revue de presse du 17 Janvier 2025 Le retour attendu des otages pour la semaine prochaine. L’accord pourrait renforcer le Hamas en Judée et Samarie. Les hôpitaux se préparent à accueillir les otages libérés. Retrouvez la revue de presse d’Olivier Granilic ce 17 Janvier 2025