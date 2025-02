00:00 – Le Journal de la matinée du 16 février 2025 3 nouveaux otages libérés. Il reste encore 73 otages à Gaza C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 16 février 2025.

05:09 – Pour conserver le pouvoir, le Hamas ne libèrera pas tous les otages ! Nissim Slama, membre du Likoud et podcasteur (Israël Décryptage) à propos de l’imbroglio d’Israël face aux exigences du Hamas: « Le Hamas refuse de quitter le pouvoir et pour le conserver il va garder des otages. Il ne les libérera pas tous car ces otages sont son assurance-vie. Il est incohérent de dire que le Hamas libérera tous les otages et se retirera du pouvoir! « .

25:45 – La Revue de presse du 16 février 2025 - Libération de trois otages. Commentaires et témoignages - Le témoignage émouvant d’Or Lévy sur le héros Aner Shapira - L’affaire Qatargate prend de l’ampleur. Le Shin Beth ouvre une enquête. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 16 février 2025.