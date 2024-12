00:00 – Le Journal de la matinée du 16 décembre 2024 : Frappes israéliennes importantes en Syrie C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 16 décembre 2024.

05:19 – L’invité de la rédaction du 16 décembre 2024 : La Cour Suprême refuse d’envisager un compromis avec le gouvernement – Amir Weitmann, président groupe des Libéraux au Likoud à propos du procès de Netanyahou, et de la tension renouvelée entre le gouvernement et la Cour Suprême :” Cette fois Yariv Levin a fait des propositions de compromis qui ont été repoussées par la Cour Suprême. Et c’est regrettable ! Cela prouve que la Cour ne veut pas coopérer !”

22:06 – La Revue de la presse du 16 décembre 2024 Sommes -nous revenus avant le 7octobre? Les divisions internes ressurgissent. Commentaires. Un accord concernant la libération des otages n’a jamais été aussi proche. Israël recherche les dépouilles mortelles d’Elie Cohen et de soldats disparus en 1982 Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 16 décembre 2024

29:02 – L’invité de la rédaction du 16 décembre 2024 : En Israël les prix ne baissent jamais. Ils ne font qu’augmenter ! Yael Ifrah, experte en économie et consommation à l’approche d’une augmentation massive des prix en Israël par les grands consortiums: ” En Israël les prix ne baissent jamais. Ils ne font qu’augmenter alors qu’en Europe les prix baissent. C’est stupéfiant de voir ces consortiums faire ces annonces dans un contexte de guerre. Ce n’est pas justifiable !”