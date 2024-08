00:00 – Le Journal De La Matinée Du 16 Août 2024 Violences israéliennes dans un village palestinien C’est le grand titre du journal de Olivier Granilic ce 16 Août 2024

04:38 – L’invité de la rédaction du 16 Août 2024 : Doha, le sommet de la dernière chance? “Une délégation israélienne se trouve actuellement au Qatar pour rencontrer des représentants américains et égyptiens dans le but de négocier un cessez-le-feu et la libération des otages. Est-ce le sommet de la dernière chance ? Tsahal a-t-il réellement atteint ses objectifs dans la bande de Gaza, comme le prétendent les Américains ? L’analyse d’Avi Pazner, ancien diplomate.”

17:10 – La Revue De La Presse Du 16 Août 2024 Optimisme réservé après la 1ere journée des discussions à Doha. Le Hamas continue sa guerre psychologique. Le rêve d’Ido s’est réalisé. Retrouvez la revue de presse de Olivier Granilic ce 16 Août 2024