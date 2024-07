00:00 – Le Journal De La Matinée Du 15 Juillet 2024 Appel à l’unité nationale après l’attentat contre Trump C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 15 Juillet 2024 04:36 – L’invité de la rédaction du 15 Juillet 2024 : ”Netanyahou n’a rien à attendre de Biden” Guy Millière, chercheur au Gatestone Institute New York et à l’American Freedom Alliance Los Angeles, commente la tentative d’assassinat contre Donald Trump et son impact sur la prochaine rencontre Netanyahou-Biden: ”Netanyaou n’a rien à attendre de Biden qui compte sur les voix arabes du Michigan pour l’emporter. Il doit attendre le 5 novembre! ” 23:55 – La Revue De La Presse Du 15 Juillet 2024 Les quotidiens commentent l’attentat contre Donald Trump L’élimination probable de Mohamed Deif pourrait brouiller les plans du Hamas Le mouvement de jeunesse palestinien cautionne les massacres du 7 octobre Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 15 Juillet 2024 30:07 – L’invité de la rédaction du 15 Juillet 2024 : Netanyahou met en garde contre l’incitation à son égard Myriam Shermer, politologue, à propos de la réunion du conseil des ministres où l’on a longuement débattu de la campagne d’incitation contre le Premier ministre: ” Netanyahou a choisi l’opportunité malheureuse de la tentative d’assassinat contre Trump pour rappeler qu’il y avait des menaces crédibles à son égard. C’est légitime mais de là à consacrer deux heures à ce sujet en pleine guerre, c’est exagéré!”