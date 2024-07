00:00 – Le Journal De La Matinée Du 16 Juillet 2024 Divergences de vues internes en Israël autour d’un accord C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 16 Jullet 2024 04:52 – L’invité de la rédaction du 16 Juillet 2024 : Doit-on financer la défense des terroristes de la Nouhba? Me Yom Tov Kalfon, ancien député qui réagit aux informations selon lesquelles les contribuables israéliens risquent de devoir financer la défense des terroristes de la Nouhba:” Tout accusé a le droit a un avocat qui va assurer sa défense. La question est est-ce que les terroristes palestiniens qui sont venus massacrer peuvent bénéficier de ce droit alors qu’ils ne sont pas Israéliens! ” 23:52 – La Revue De La Presse Du 16 Juillet 2024 De plus en plus d’habitants du Nord rentrent chez eux et font pression sur le gouvernement L’ancien chef du Mossad Yossi Cohen n’entre pas pour l’instant en politique Trump choisi un ami d’Israël comme vice président Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 16 Juillet 2024 30:42 – L’invité de la rédaction du 16 Juillet 2024 : Plus de dépit chez les habitants du Nord… Prof Nathan Levy Falk, médecin à l’hôpital de Naharya et habitant de Roch Anikra sur la situation des habitants du Nord: “Il y a une forme de dépit chez beaucoup d’habitants du Nord. La zone de sécurité qui devait être au Sud Liban est aujourd’hui sur le nord d’Israël. Et il va falloir faire quelque chose pour corriger cela, soit militaire soit diplomatique!” 41:12 – Le 7 octobre a confirmé mon choix d’alyah… – L’invité de la rédaction du 16 Juillet 2024 Elsa Chiche, qui a fait son alya hier et s’installe à Afula: “Pourquoi Afula? Parce que je ne veux pas être une Française en Israël , mais une Israélienne d’origine française. Je veux m’imprégner de la culture israélienne et m’adapter. Et le 7 octobre n’a fait que confirmer mon choix. Il a été très frustrant de vivre les événements en France à distance!”.