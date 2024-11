00:00 – Le Journal de la matinée du 14 novembre 2024 6 soldats Golani tués au Sud Liban dans une embuscade C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 14 novembre 2024.

05:09 – L’invité de la rédaction du 14 novembre 2024 : Golani : Amour, fierté et humilité Nathanyel Sellam, ancien combattant Golani (bataillon 51) rend hommage aux six soldats de ce bataillon tombés hier et évoque le prestige de la brigade Golani qui a perdu 108 soldats depuis le début de la guerre: “Golani c’est l’amour du peuple, l’amour de son prochain, l’amour de la Nation et du pays. Cette fierté c’est le désir de faire partie de ce peuple d’Israël!”

11:52 – La Revue De La Presse Du 14 novembre 2024 -Six soldats Golani tués au Sud Liban: les commentaires. La vidéo de Sacha Tropanof , otage depuis 404 jours Le match France-Israël à Paris sous haute surveillance. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 14 novembre 2024

17:33 – L’invité de la rédaction du 14 novembre 2024 : ”Je suis angoissée pour l’avenir de la communauté”! Me Nili Naouri, présidente de Israël is forever après le gala de l’association à Paris qui a suscité une mobilisation anti-israélienne et un service d’ordre important: ” J’ai quitté la France depuis 35 ans. A l’époque nous pouvions organisé des événements pour Israël sans crainte. Ce n’est plus la situation. Dans ces moments de crise, j’ai eu une véritable angoisse pour la communauté juive que j’aime tant et j’ai compris à quel point la communauté était en danger!”

25.50 – L’invité de la rédaction du 14 novembre 2024 : ”Les Juifs de France se demandent aujourd’hui quand ils vont partir!” Caroline Yadan, députée Renaissance des Français de la 8ème circonscription à l’approche du match France-Israël: “Ce déploiement de près de 4000 policiers est anormal. Nous sommes entrés dans une phase historique sans précédent depuis la Shoah où les Juifs en France ne sont plus en sécurité. C’est pourquoi les Juifs ne se demandent plus s’ils vont partir mais quand ils vont partir!”