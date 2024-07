00:00 – Le Journal De La Matinée Du 14 Juillet 2024 Attentat contre Trump et élimination de Def C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 14 Juillet 2024 05:11 – L’invité de la rédaction du 14 Juillet 2024 : Cet attentat peut renforcer Trump vers la Maison Blanche Michel Gurfinkiel, journaliste, écrivain spécialiste des Etats-Unis réagit à l’attentat contre Trump:”Si Trump surmonte cette épreuve et apparait en bonne santé à la Convention républicaine, le contraste s’accentuera entre lui et la décrépitude de Jo Biden! 17:48 – La Revue De La Presse Du 14 Juillet 2024 Attentat contre Donald Trump L’élimination probable de Mohamed Def: commentaires BHL en hébreu appelle Macron à ne pas faire entrer Melenchon dans le gouvernement Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 14 Juillet 2024 23:52 – L’invité de la rédaction du 14 Juillet 2024 : Netanyaou ne restera pas dans l’Histoire. Mais personne ne veut attenter à sa vie. David Ben Ichaï, fondateur du mouvement des Démocrates mobilisés et membre du parti démocrate israélien réagit a l’attentat contre Trump et à la différence existant selon lui en Israël : “Il y a une différence entre dire que l’on va éliminer physiquement le Premier ministre et le fait de dire qu’il ne restera pas dans l’histoire. Je n’ai jamais entendu des membres du mouvement de la protestation appeler à une atteinte physique contre Netanyahou!”