00:00 – Le Journal De La Matinée Du 14 Août 2024 Le Hamas ne participera pas au sommet de Doha C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 14 Août 2024

05:12 – L’invité de la rédaction du 14 Août 2024 : ”La force de dissuasion israélienne fait hésiter Téhéran et Nasrallah”Jacques Neriah, ancien officier supérieur des Renseignements militaires et ex-conseiller d’Itzhak Rabin explique les hésitations du Hezbollah et de l’Iran à riposter:” Israël prend toujours les devants au Liban et élimine des cibles de choix du Hezbollah tandis que l’Iran craint une frappe israélienne massive contre son ventre mou: le golfe persique!”

17:51 – La Revue De La Presse Du 14 Août 2024 Bruits de bottes et incertitudes. Les commentaires des analystes. Révélations sur l’élimination de Mohamed Def La photo émotion du Yediot: Eitan fils d’un héros d’Israël tombé au combat fête son premier anniversaire Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 14 Août 2024

24:29 – L’invité de la rédaction du 14 Août 2024 : Déployer un drapeau israélien sur le Mont du Temple n’est pas une provocation! Gilles Bellaiche, qui est monté sur le Mont du Temple hier et s’est fait interpellé par les forces de sécurité explique pourquoi la présence juive sur le Mont du Temple n’est pas une provocation:” Parfois dans ce dossier la méthode douce peut marcher. Mais si Ben Gourion n’avait pas été ferme dans son intention de créer Israël, nous ne serions pas là!”