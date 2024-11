00:00 – Le Journal de la matinée du 13 novembre 2024 Deux Israéliens tués par un missile à Nahariya. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 13 novembre 2024.

04:37 – L’invité de la rédaction du 13 novembre 2024 : ”Les olim de Naharya se sentent plus en sécurité ici qu’en France”. Arié Bétito, responsable de l’intégration des olim, municipalité de Nahariya après la mort de deux habitants de la ville hier des suites d’un tir de missile. Il nous confie les sentiments des olim de France: ” Ils vivent cette situation difficile relativement bien et me disent qu’ils se sentent paradoxalement plus en sécurité ici à Nahariya qu’en France!”

14:00 – La Revue de presse du 13 novembre 2024 Le Hezbollah intensifie ses tirs sur fond de possible cessez-le-feu. Avons-nous oublié les otages? se demande le Israël Hayom Que s’est-il passé dans la nuit du 6 au 7 octobre 2023? Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 13 novembre 2024

19:59 – L’invité de la rédaction du 13 novembre 2024 : Etre à la fois rabbin, sportif et surtout réserviste de Tsahal. Rav David Zenou, rav de la localité de Shalva, sportif et surtout réserviste de Tsahal qui était hier l’invité de la Knesset à l’occasion de la journée de l’Alyah: ” J’ai fait 264 jours de milouïm et nous avons étudié la Torah à l’armée. Le judaïsme et en particulier, l’enseignement des rabbins séfarades,nous dirigent vers une vie d’inclusion pas d’exclusion!”