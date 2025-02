00:00 – Le Journal de la matinée du 13 février 2025 Vers une sortie de crise autour de la libération des otages? C’est le grand titre du journal de Daniel Haik ce 13 février 2025.

04:57 – L’invité de la rédaction du 13 février 2025 : Le Hamas devient la honte du monde arabo-musulman Danny Shek, ancien ambassadeur d’Israël à Paris et responsable du pôle diplomatique dans l’état-major des familles d’otages: « Face aux révélations des otages, le Hamas devient la honte du monde arabe et des musulmans. Il a des comportements inhumains comme on l’a vu samedi dernier »

20:12 – La Revue de presse du 13 février 2025 - Manchettes relativement optimistes quant à la libération samedi d’otages - Extrait de l’interview du père de Daniela Guilboa, libérés des geôles du Hamas - Les recours des familles de victimes du 7 octobre contre l’Aut. Palestinienne Retrouvez la revue de presse de Daniel Haik ce 13 février 2025.

26:10 – L’invité de la rédaction du 13 février 2025 : Comment l’Autorité Palestinienne tente de se disculper Me Alexandre Bensoussan, avocat au sein du cabinet Fuchs-Neeman-Herzog et chargé du dossier des recours déposés par les familles des victimes du 7 octobre à propos de l’Autorité Palestinienne qui semble renoncer à financer directement les familles des terroristes: : » C’est lié à l’effet Trump. L’Autorité Palestinienne se voit traduire en justice tant en Israël qu’aux Etats-unis. Par conséquent, elle tente de se disculper aux yeux de la communauté internationale! »