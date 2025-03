00:00 – Le Journal de la matinée du 12 mars 2025 Israël maintient son contrôle sur le Sud de la Syrie C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 12 mars 2025.

05:02 – L’invité de la rédaction du 12 mars 2025 : »Israël n’a pas suffisamment durci le ton face au Hamas » Me Yom Tov Kalfon, ancien député de la Knesset sur les pourparlers en vue de la libération des otages: » Israël n’est pas suffisamment réactif : il aurait dû dès la fin de la première phase durcir le ton, et même reprendre des opérations militaires contre le Hamas pour exercer sur lui des pressions et permettre la libération d’otages. Malheureusement nous avons été en retard! »

24:42 – La Revue de presse du 12 mars 2025 Israël consolide sa présence dans le sud de la Syrie. Commentaires Plus de violences juives contre des Palestiniens en Judée Samarie Le témoignage émouvant d’Omer Wenkert otage du Hamas pendant 500 jours. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 12 mars 2025

05:02 – L’invité de la rédaction du 12 mars 2025 : Le Festival du film israélien 2025 , un excellent cru Hélène Schouman, présidente du Festival du film israélien à Paris à l’approche de l’ouverture du Festival le 17 mars: »Les gens ont acheté beaucoup de billets. Une personne a acheté 60 billets! Cela prouve que les spectateurs veulent nous encourager en cette période difficile qui n’est pas propice au développement de l’art en Israël! »