00:00 – Le Journal de la matinée du 11 mars 2025 Washington : retour aux pourparlers indirects C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 11 mars 2025

05:02 – L’invité de la rédaction du 11 mars 2025 : La prolongation des pourparlers profite au Hamas! David Ben Ichaï fondateurs des démocrates mobilisés sur la protestation dans la rue à Tel Aviv et les pourparlers avec le Hamas: « Plus le temps passe plus le Hamas se permet de se reconstruire. Et quelque soit la position de la communauté internationale envers lui, le Hamas reprend la main, y compris sur les négociations! »

24:42 – La Revue de presse du 11 mars 2025

Les pourparlers de Doha en manchette des quotidiens.

Le dossier des élèves des yéchivot resurgit.

L’agence juive n’a jamais eu autant d’émissaires dans le monde.

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 11 mars 2025