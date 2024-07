00:00 – Le Journal De La Matinée Du 11 Juillet 2024 Rapport sur les événements du 7.10 à Bééri C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 11 Juillet 2024 04:41 – L’invité de la rédaction du 11 Juillet 2024 : Débattre autour d’un dialogue entre le RN et la communauté Arié Bensemhoun, directeur général Elnet Europe commente les résultats des Législatives en France et leur impact sur la communauté juive et Israël: ” Doit-on engager le dialogue entre le Rassemblement national et la communauté? C’est un débat qui est sur la table. J’y participerais avec les dirigeants de la communauté!” 22:34 – La Revue De La Presse Du 11 Juillet 2024 Publication des conclusions sur les événements tragiques de Bééri Négociations “optimistes” à Doha sur un accord Plus d’Israéliens décident de s’exiler à l’étranger Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 11 Juillet 2024