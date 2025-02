00:00 – Le Journal de la matinée du 11 février 2025 Le Hamas suspend la libération des otages. Israël réagit fermement C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 11 février 2025.

04:39 – L’invité de la rédaction du 11 février 2025 : Trump balaie les vieux paradigmes et en crée de nouveaux Myriam Shermer, politologue sur le dilemme d’Israël entre le désir de ramener tous les otages et l’impact sécuritaire d’un tel marché ainsi que sur le poids du nouveau président Trump: « La communauté internationale est en état de choc par les démarches de Trump qui consistent à balayer les anciens paradigmes et à en créer de nouveaux! »

19:57 – La Revue de presse du 11 février 2025 - La crise provoquée par le Hamas. Les commentaires - Les témoignages inquiétants des ex-otages - Les commentaires autour du refus du gouvernement de nommer une commission d’enquête. Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 11 février 2025.

26:16 – L’invité de la rédaction du 11 février 2025 : La majorité des Français ont un sentiment de sympathie pour Israël Simon Moos, communiquant, à propos des images des otages libérés qui ressemblaient à des rescapés de la Shoah: » Ces images ont suscité la sympathie de la communauté occidentale qui préfère toujours voir le Juif en victime. La grande majorité des Français ont un sentiment de sympathie envers Israël et le peuple juif ».