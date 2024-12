00:00 – Le Journal de la matinée du 11 décembre 2024 : Tsahal a détruit 80% de l’armée syrienne C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 11 décembre 2024.

05:18 – L’invité de la rédaction du 10 décembre 2024 : “Ce procès? L’une des plus grandes blagues de l’Histoire d’Israël” Boaz Bismuth, député Likoud à propos de la première journée de témoignage de Binyamin Netanyahou à la barre des accusés et des accusations portées contre lui: ” Quelle hypocrisie! Alors qu’Israël est en pleine guerre, que les développements en Syrie sont dramatiques, Binyamin Netanyahou doit aller expliquer à la Cour qu’il n’a jamais voulu autre chose qu’une presse qui lui soit moins hostile. C’est l’une des plus grandes blagues de l’histoire d’Israël!”

17:52 – La Revue de presse du 11 décembre 2024 Première journée du témoignage de Netanyahou. Les manchettes et les commentaires L’armée israélienne détruit l’armée syrienne en 3 jours! Commentaires Vers un accord sur la libération des otages? Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 11 décembre 2024

24:30 – L’invité de la rédaction du 11 décembre 2024 : La destruction de l’armée syrienne, une nécessité stratégique Jacques Nériah, ancien officier supérieur des Renseignements militaires sur la destruction par Tsahal de la quasi-totalité de l’armée syrienne:” Tout cet arsenal sophistiqué aurait pu tomber entre les mains de rebelles dont on ne connait pas les projets. Il était donc impératif de détruire cela pour empêcher un ennemi potentiel de s’en servir contre nous!”