00:00 – Le Journal De La Matinée Du 11 Août 2024 Sommet de la dernière chance, jeudi, à Doha. C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 11 Août 2024

04:14 – L’invité de la rédaction du 11 Août 2024 : Le Hamas et le Djihad sont désorganisés et sortent des tunnels Invité de la rédaction: Col(rés.) Meïr Dahan, expert sécuritaire: “Israel n’a pas ciblé une ecole mais un QG conjoint du Hamas et du Djihad. Cette présence terroriste au sol confirme que les tunnels sont devenus trop dangereux et que les deux mouvements sont très affaiblis.”

16:33 – La Revue De La Presse Du 11 Août 2024 Les commentaires autour de l’éventualité d’un accord sur la libération des otages. L’attente se poursuit dans le Nord. Alors que l’Iran hésite, le Hezbollah est plus menaçant Exploits historiques des athlètes israéliens aux JO de Paris: 7 médailles au total! Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 11 Août 2024

21:41 – L’invité de la rédaction du 11 Août 2024 : Il y a un lien direct entre l’expulsion du Gouch Katif et le 7 octobre Invité de la rédaction: Ariel Porat, agriculteur ancien habitant de Gadid dans le Gouch Katif,19 ans après son expulsion et celle des 10 000 habitants de la région: ” Le lien entre l’expulsion du Gouch Katif et le 7 octobre c’est que nos dirigeants pensent toujours qu’en se retirant nos ennemis nous serons reconnaissants. Or c’est le contraire qui se produit!”