00:00 – Le Journal de la matinée du 10 novembre 2024 Israël dénonce les émeutes d’Amsterdam C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 10 novembre 2024.

05:23 – L’invité de la rédaction du 10 novembre 2024 : ”La France veut montrer qu’elle est plus souveraine à Jérusalem qu’Israël” Haïm Berkovitz, historien, à propos de l’incident diplomatique de jeudi à Jérusalem: ” A travers ce qui s’est passé avec les présidents Chirac et Macron et jeudi avec le chef de la diplomatie Barrot, la France veut montrer qu’elle est plus souveraine à Jérusalem qu’Israël!

17:48 – La Revue de presse du 10 novembre 2024 Les émeutes à Amsterdam: manchettes et éditoriaux.

Le Quatar suspend sa médiation dans le dossier des otages.

Vers un accord de cessez le feu dans le Nord

Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 10 novembre 2024

23:45 – L’invité de la rédaction du 10 novembre 2024 : ”Amsterdam: le nazisme a commencé comme cela” Shlomo Balsam, guide à Yad Vashem, historien de la Shoah sur les émeutes d’Amsterdam:” Nous assistons à une recrudescence d’actes antisémites violents et de groupes et cela est préoccupant car le nazisme a commencé comme cela!”

36:09 – L’invité de la rédaction du 10 novembre 2024 : ”La FFF n’a pas voulu communiquer sur le sort des otages!” Mikhael Nabeth, fondateur think -thank Human face sur le refus de la Fédération Française de Football de s’identifier au sort des otages: “Nous sommes intervenus pour que la FFF la FLP et l’UEFA reconnaissent que les crimes du 7 octobre sont des crimes contre l’Humanité que l’on doit mentionner dans les stades mais ils ont refusé de communiquer dans les stades la dessus!”.