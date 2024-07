00:00 – Le Journal De La Matinée Du 10 Juillet 2024 2 civils israéliens tués par une roquette sur le Golan C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 10 Juillet 2024 04:07 – L’invité de la rédaction du 10 Juillet 2024 : La communauté juive de France, plus lucide que ses dirigeants Pierre Lurcat, juriste qui a publié au lendemain une tribune dans laquelle il fustige les dirigeants communautaires français pour avoir appelé à ne pas voter pour les extrêmes:” C’était une erreur d’appeler les Juifs de France à ne pas choisir entre le RN et le Nouveau Front Populaire. Cela prouve la déconnection entre dirigeants communautaires et la base de la communauté juive! ” 16:57 – La Revue De La Presse Du 10 Juillet 2024 Salve meurtrière sur le Golan. Les habitants en colère Les contribuables israéliens vont-ils payer la défense des terroristes de la Nouhba La disparition du grand rabbin Yéhouda Derhy, frère d’Arié Derhy et candidat au grand rabbinat d’Israël Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 10 Juillet 2024