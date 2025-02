00:00 – Le Journal de la matinée du 10 février 2025 Les otages revenus samedi ont été cruellement torturés C’est le grand titre du journal de Daniel Haïk ce 10 février 2025.

04:52 – L’invité de la rédaction du 10 février 2025 : »Le Hamas est le nouveau nazisme. Ses défenseurs, comme LFI sont les nouveaux collabos! » Me Yom Tov Kalfon, ancien député Yamina à propos de la situation des otages: »Les terroristes du Hamas sont les nouveaux nazis. Et ceux qui tentent de les défendre comme LFI sont les nouveaux collabos! »

21:33 – La Revue de la presse du 10 février 2025 - Les images des otages affaiblis. Les témoignages de tortures. Et les commentaires des éditorialistes.

Pour Almog Boker, il n’y a pas de civils innocents à Gaza.

- Trump entend continuer à promouvoir son plan de reconstruction de Gaza Retrouvez la revue de presse de Daniel Haïk ce 10 février 2025.

27:25 – L’invité de la rédaction du 10 février 2025 : »Renforcer les synagogues , c’est consolider l’identité juive et sioniste en France » Dr Joël Mergui, président du Consistoire de Paris à propos de la nécessité de renforcer les communautés juives de Paris et banlieue: « Renforcer les synagogues c’est renforcer l’identité juive et sioniste des Juifs de France. C’est la condition au développement d’un « réservoir » de Juifs qui entendent lier leur destin à celui d’Israël! »