00:00 – Le Journal de la matinée du 10 avril 2025 Violence à Arara : deux morts dans une rixe entre clans arabes C’est le grand titre du journal d’Olivier Granilic ce 10 avril 2025.

04:48 – L’invité de la rédaction du 10 avril 2025 : »La Cour suprême n’est pas politique » La Cour suprême appelle le gouvernement et Ronen Bar, patron du Shin Bet, à trouver un compromis sur son limogeage. Pour Marie-Lyne Smadja, fondatrice du collectif « Raison Garder », personne n’est au-dessus des lois. Elle insiste : la Cour suprême reste une institution judiciaire, et non un acteur politique.

13:12 – La Revue de la presse du 10 avril 2025 États-Unis–Iran : Israël sur ses gardes Sderot, 7 octobre : un rapport accablant sur les défaillances de Tsahal Israël et la Turquie négocient en coulisses pour éviter l’escalade Retrouvez la revue de presse d’Olivier Granilic ce 10 avril 2025.

04:48 – L’invité de la rédaction du 10 avril 2025 : comment bien se préparer à Pessah? Cette année, Pessah commence un samedi soir, ce qui implique des règles particulières à respecter. Le Rav Elie Kling, directeur de Hemdat Hadarom, nous explique tout ce qu’il faut savoir pour bien s’y préparer.