L’acteur américain de 83 ans a effectué une visite en Israël. Il s’est rendu dans la région du Binyamin. Il a notamment visité le site archéologique de l’ancienne Shilo. Lorsqu’on lui a présenté des vestiges archéologiques de l’époque du Tabernacle, il a déclaré, ému : « Pouvoir tenir un morceau de la merveilleuse histoire millénaire du peuple juif est une chance inouïe et suprême ».

A la fin de la visite, Voight s’est vu remettre un sac avec l’inscription »Shilo » en cinq langues avec une invitation personnelle pour sa petite-fille, Shilo, fille d’Angelina Jolie. Il a également reçu une copie d’un vase de l’époque biblique.

Il a conclu son passage par ces mots : « Je me suis déjà rendu plusieurs fois en Israël, un des endroits les plus saints du monde et je ressens ici une énergie particulière. C’est incroyable de pouvoir trouver ici des poteries vieilles de 3000 ans. C’est un pays merveilleux ».

