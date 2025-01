Les autorités israéliennes ont officiellement annoncé la signature de l’accord avec le Hamas, sous l’égide des Etats-Unis et du Qatar, pour la libération des otages et le cessez-le-feu à Gaza.

La signature a eu lieu cette nuit (jeudi à vendredi) à Doha.

Le Premier ministre a donc convoqué pour ce matin (vendredi) le cabinet de sécurité, afin qu’il valide l’accord qui lui sera présenté par la délégation israélienne de retour du Qatar. Samedi soir, le gouvernement se réunira pour le valider à son tour.

Il entrera en vigueur lundi, ce qui signifie que les premiers otages sont attendus en Israël ce lundi.

Les familles des otages ont été informées de la signature de l’accord avant que l’annonce ne soit faite officiellement. Pour le moment, on ne sait pas quels otages seront libérés vivants. L’identité des otages libérés sera connue la veille de leur libération.

Ce lundi 3 otages doivent être libérés, la semaine d’après 4, puis encore 3. La libération des otages prévue lors de cette première phase de l’accord s’étalera sur 6 semaines.

Le ministre Itamar Ben Gvir a annoncé hier soir que son parti quitterait le gouvernement si l’accord était validé. Il estime qu’il s’agit d’un accord dangereux pour la sécurité d’Israël puisqu’il permet la libération de centaines de terroristes et comporte le retrait de Tsahal de la Bande de Gaza. Le ministre Smotrich est plus prudent et a indiqué que son parti s’oppose à l’accord mais resterait au gouvernement sauf si la guerre ne reprenait pas au terme des 6 semaines de la première phase de l’accord, afin d’atteindre tous les objectifs de guerre.

Le ministre Amihaï Chikli (Likoud) s’est aligné sur la position de la Tsionout Hadatit de Smotrich et a lui aussi affirmé qu’il démissionnerait si la guerre ne reprenait pas.

Dans le camp de l’opposition, on se félicite de cet accord. Yaïr Lapid a réitéré sa proposition de servir de »filet de sécurité » à Netanyahou dans le cas où sa coalition perdrait la majorité pour entériner l’accord.

Les partis arabes aussi se réjouissent de l’accord mais aussi de l’annonce de la démission imminente du parti Otsma Yehoudit du gouvernement. La députée Aïda Touma Sliman a twitté: »C’est de mieux en mieux: un cessez-le-feu, un échange de prisonniers (sic) et un ministre fasciste en moins ».

Hier soir à Jérusalem, des milliers de personnes s’étaient réunies pour manifester contre la conclusion d’un accord qui comporte la libération de terroristes. Elles répondaient à l’appel d’une partie des familles d’otages et de familles de soldats tombés au combat.

Parallèlement à Tel Aviv, des milliers de personnes ont manifesté pour la conclusion de l’accord et ont réclamé le retrait de Tsahal de la Bande de Gaza afin de mettre immédiatement fin à la guerre et ramener tous les otages.