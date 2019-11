Le programme a pour objectif de former des personnes possédant un diplôme universitaire reconnu, dans tous les domaines, à devenir professeurs de français en Israël. La durée du programme est de deux ans et la réussite de tous les cours fournit un certificat d’enseignement du français en Israël.

En première année, les cours sont des cours d’introduction à la psychologie, à l’éducation et au français, à l’utilisation d’un ordinateur, etc. Le but de ces cours est de fournir aux étudiants des outils de base leur permettant d’entrer en classe la deuxième année et de participer à des travaux pratiques dans les écoles. Le travail pratique se déroule pendant presque toute la deuxième année. Son but est une préparation pratique au monde de l’enseignement. Une leçon hebdomadaire régulière accompagne les travaux pratiques dans les écoles. Outre les travaux pratiques dans les écoles, la deuxième année complète les autres cours théoriques.

Le programme s’ouvrira au cours du prochain mois en fonction du nombre d’inscrits.

Conditions d’acceptation

Le candidat doit avoir un diplôme universitaire, dans n’importe quel domaine, reconnu par l’État d’Israël.

Quelle est la valeur ajoutée du programme?

Il y a une pénurie d’enseignants français et tous les diplômés de cet été ayant postulé pour un poste d’enseignant cette année ont trouvé du travail. La plupart des cours sont donnés en français. Presque tous les conférenciers sont des immigrants qui travaillent dans le système éducatif. Par conséquent, ils comprennent très bien les attentes, les préoccupations, les difficultés, les problèmes et les déceptions des immigrés, tant dans la vie privée que comme enseignants. Ils aident dans tous ces domaines, qu’ils soient personnels, professionnels ou sociaux. L’ Academie de Gordon forme des enseignants et fait partie des meilleurs collèges d’éducation et d’enseignement en Israël. Plus de 90% des diplômés collégiaux persistent dans leur travail d’enseignant au-delà des cinq premières années.

Dr. Efraim Sand, responsable du programme: « J’espère que le programme de suivi, sur le point de s’ouvrir, aidera également les immigrés à trouver la sécurité d’emploi, et que la diaspora décidera: « on fait l’Alya! »

Pour plus d’informations: Efraim Sand dorefraim@gmail.com

