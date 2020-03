INGRÉDIENTS :

– 1kg de fromage blanc (n’importe quel %)

– 1 cuillère à soupe de sel

Préparation :

Mélanger la cuillère de sel dans un kg de fromage blanc, mettre le tout dans un lange propre, faire un nœud et laisser égoutter dans ravier profond. (Ou mettre un verre en bas du lange pour ne pas qu’il touche le fond car l’eau va s’écouler).

Laisser 24h au frigidaire (jeter l’eau 2 ou 3 fois entre temps) puis ouvrir le lange faire des boules et mettre dans un pot avec de l’huile d’olive, on peut aussi juste le mettre dans un pot sans faire des boules et couvrir d’huile d’olive, de zaatar et d’ail.

A consommer rapidement et conserver au frais.

Bon appétit!!!