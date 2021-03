Les prises de position des adversaires du vaccin changent soudain lorsque la maladie vient frapper à leur porte. Tout le monde se souvient de l’aveu bien trop tardif du beau-frère de la malheureuse Oshrit Ben-Chétrit, z.l. femme enceinte de 32 ans, décédée récemment avec son bébé. Cet individu avait créé l’un des groupes les plus « performants » anti-vaccins sur les réseaux sociaux.

Cette fois-ci, il s’agit de Ravit Hauser, secrétaire dans une école de Rehovot, qui a été contaminée et se trouve actuellement à l’hôpital Kaplan de la ville. Elle se confie : « J’étais anti-vaccin, je préférais être contaminée et que cela passe tout seul. Mais c’est plus grave que je me l’imaginais, et il y a risque de mort ». Et de lancer un appel à la population : « Allez vous faire vacciner ! Evitez cette souffrance inutile ! ». Ravit Hauser a également adressé un message au personnel de l’école où elle travaille : « Je vous en supplie, et surtout vous qui travaillez dans le système scolaire où vous êtes davantage exposés ! Foncez vous faire vacciner ! »

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90