Alors que c’est demain que doit se tenir l’audience à la Cour suprême sur la loi réduisant le champ d’application de la clause de raisonnabilité, des dizaines de manifestants se sont rassemblés sous les fenêtres du domicile du ministre de la Justice, à Modiin. Cette manifestation était organisée par l’organisme A’him Laneshek.

Sur leur chemin vers la maison de Yariv Levin, ils ont bloqué la route entre Latrun et Modiin avant que la police ne leur demande d’évacuer.

Une fois arrivés, ils ont manifesté devant le domicile du ministre et la police a constaté des troubles à l’ordre public. Elle a demandé aux manifestants de reculer afin de manifester dans l’espace autorisé à cet effet. Certains ont refusé et des affrontements ont éclaté entre les protestataires et les forces de l’ordre.

Le ministre, assiégé chez lui, n’a pu sortir que lorsque ses gardes du corps ont estimé que cela était possible et dans une voiture différente de la sienne. Mais les manifestants ont compris le stratagème, ont repéré le véhicule et l’ont attaqué.

Six personnes ont été interpellées.

L’organisme A’him Laneshek a publié un communiqué: ”Le Premier ministre réel, Levin, détruit la démocratie israélienne et déchire le peuple. La loi sur l’annulation de la clause de raisonnabilité est dictatoriale et met en péril le statut d’Israël dans le monde, laissant les soldats de Tsahal exposés face au tribunal international de La Haye. Nous ne laisserons pas la révolution kahaniste détruire la démocratie et nous, contrairement à Netanyahou, n’avons pas peur du ministre de la Justice”.

La police a précisé: ”La police continuera à garantir la liberté d’expression et de manifestation dans les limites de la loi, mais n’autorisera aucun trouble à l’ordre public ou perturbation de la circulation en mettant en danger les usagers”.