Malgré les rebondissements politiques de ces dernières heures en Israël et le fait que le pays va être dirigé par un gouvernement de transition, l’ambassade américaine en Israël a confirmé que la visite de Joe Biden aura lieu comme prévu le 13 juillet prochain.

C’est donc Yaïr Lapid qui recevra le Président américain pour sa première visite officielle en Israël. On se souvient que la semaine dernière, Naftali Bennett avait usé de cet argument face à Nir Orbach pour l’inciter à temporiser sa décision de démissionner de la coalition. Il avait laissé entendre à ce dernier que si Lapid recevait Biden, il serait prêt à accepter de se soumettre à plusieurs exigences américaines qui seraient mauvaises pour Israël.

Les Américains ont précisé que la visite de Biden n’avait aucun rapport avec la situation politique en Israël. »Le Président va insister sur le fait que les relations entre Israël et les Etats-Unis sont plus grandes que les hommes qui les dirigent. Israël est un partenaire stratégique et une démocratie amie. Nous respectons ses processus démocratiques. Nous avons des relations stratégiques avec Israël qui dépassent la nature du gouvernement. Le Président se prépare à venir le mois prochain ».

Au menu des discussions se trouvera essentiellement la question iranienne. L’objectif israélien sera de convaincre les Etats-Unis de renoncer à convenir d’une date d’expiration du futur accord avec l’Iran. En Israël, on veut obtenir de Biden une déclaration renouvelée de la détermination américaine à s’opposer à l’Iran nucléaire et on s’attache à créer une coalition anti-Iran au Proche-Orient avec la participation active des Etats-Unis. A la fin de la visite de Biden, le but sera d’avoir renforcé la coopération dans la lutte contre l’Iran nucléaire.