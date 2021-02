La ville de Kiryat Shemona détient le record du pays pour la vaccination des 60 ans et plus avec un taux de…100% ! Pour cela les « gros moyens » ont été employés : campagne d’encouragement avec la participation de personnes âgées de plus de 60 ans, standard téléphonique appelant les personnes à aller se faire vacciner, application Internet de la municipalité, cabinet local du Corona etc. Sur le plan de la population générale de la ville, 55% des habitants de Kiryat Shmona ont déjà été vaccinés, en 7e place parmi les villes d’Israël.

Photo Miriam Alster / Flash 90