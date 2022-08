La ville de Tel Aviv affiche dans les salles de classe des cartes d’Israël qui marquent une frontière avec la Judée-Samarie

A l’approche de la rentrée, la mairie de Tel Aviv a fait afficher des cartes d’Israël dans quelques 2000 salles de classe de la ville.

Seul problème: ces cartes distinguent entre la Judée-Samarie et le reste du territoire israélien.

Le ministère de l’Education nationale s’est immédiatement désolidarisé de la démarche de la municipalité face au tollé provoqué par cette intrusion politique dans l’espace scolaire.

Le ministère a indiqué que ces cartes étaient le fait »d’amateurs », n’étaient pas »professionnelles » et émanaient de la mairie de Tel Aviv, qui n’a obtenu aucune autorisation pour les accrocher dans les salles de classe.

»De ce fait », poursuit l’administration, »ces cartes ne peuvent pas être utilisées à des fins d’enseignement ni même servir de plaquette au mur des salles de classe ».

La mairie de Tel Aviv se défend, bien entendu, d’avoir voulu transmettre un message politique aux élèves: »Il est important pour nous que les élèves ne connaissent pas que leur ville et leur zone d’habitation mais aussi tout le pays. Qu’ils sachent où se trouve chaque ville, combien de personnes y habitent et quelle est la composition de la population. Il est important qu’ils connaissent nos frontières avec les autres pays et également les frontières de la souveraineté israélienne ainsi que la réalité complexe de certaines régions ».

La mairie de Tel Aviv n’en est pas à son coup d’essai en la matière. Au mois d’avril dernier, en l’honneur de Yom Haatsmaout, elle avait suspendu des cartes d’Israël aux lampadaires de la ville, sans le plateau du Golan. Après avoir reçu des plaintes à ce sujet, la municipalité avait fait retirer les cartes en question.