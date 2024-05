Un buste d’Aner Shapira a été dévoilé aujourd’hui (lundi) à Béziers, à l’occasion de la journée nationale de la Résistance. Aner Shapira a été assassiné par les terroristes du Hamas le 7 octobre après avoir sauvé plusieurs personnes dans l’abri où il se trouvait en renvoyant une à une les grenades que les terroristes jetaient à l’intérieur.

Le maire de Béziers, Robert Ménard, avait annoncé le 13 mai qu’un hommage lui serait rendu le 27 mai, en présence de ses parents, de ses six frères et soeurs et de ses grands-parents, qui ont fait le déplacement depuis Israël.

”Au lieu de penser à sauver sa peau, il a relancé coup sur coup, sept grenades qu’on jetait à l’intérieur du lieu où il s’était réfugié avec d’autres. À la huitième, il a explosé”, a décrit le maire de Béziers, “Il s’est sacrifié le 7 octobre pour qu’un certain nombre de gens ne meurent pas.”

Le buste d’Aner, z’l, se trouve sur le Champ de Mars de Béziers sur l’allée consacrée aux résistants et où sont exposés des bustes d’autres personnages.