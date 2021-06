Partons aujourd’hui à la découverte d’un site extraordinaire et hors du temps : la ville de Soussia, dans la région de Har ‘Hevron, dans les monts de Judée. L’histoire de cette ville a débuté il y a quelque 1700 ans, avec l’implantation d’une communauté juive de près de 5 000 âmes, qui y a résidé pendant environ cinq siècles.

Soussia a vite été confrontée aux problèmes majeurs auxquels doit faire face une ville implantée en plein désert : l’insécurité due à l’isolement, une subsistance problématique du fait des approvisionnements difficiles, et le manque d’eau.

Pour assurer sa sécurité, un mur d’enceinte a été édifié tout autour de la ville. Aujourd’hui encore, on peut observer les vestiges de cette muraille.

Pour remédier au problème du manque d’eau, la ville reposait sur un véritable réseau de conduits souterrains, reliés à des dizaines de puits : ainsi, la moindre goutte d’eau était récupérée, sans aucune perte par évaporation, et elle était distribuée à l’ensemble des habitants de la ville.

Le secteur économique n’était pas en reste puisque, lors des fouilles archéologiques, on a retrouvé les traces d’ateliers de fabrication de vin, d’huile d’olive, de tannage de peaux (pour les vêtements et la confection des parchemins), de poterie, etc.

Mais ce qui fait la particularité de Soussia, c’est le fondement même de son existence. La question mérite d’être posée : pourquoi, après la destruction du Temple, des Juifs ont-ils décidé de s’installer en Judée, en plein milieu du désert, alors que la quasi-totalité du peuple juif quittait Eretz Israël ?

Il suffit de visiter Soussia pour avoir aussitôt la réponse à cette question – et pour y puiser des forces pour préserver notre identité. Les Juifs de Soussia étaient extrêmement attachés à la Terre d’Israël et à la tradition juive, et ils ont donc fondé leur ville et y ont instauré un mode de vie en symbiose totale avec les préceptes de la Torah.

Ainsi, Soussia comptait-elle 35 mikvaot (bains rituels) : cela donne un ordre d’idée de l’importance accordée à la pureté, surtout si l’on tient compte des réalités topographiques de la région. Par ailleurs, le chambranle de la porte de chaque maison était fendu sur son côté droit pour y insérer le parchemin de la mezouza, et un chandelier à sept branches était presque systématiquement gravé au-dessus de chaque porte, en guise de symbole du Temple et preuve de l’espoir de sa prochaine reconstruction. La structure et la disposition mêmes des maisons ont été conçues en fonction du Erouv ‘hatsérot (qui permet de transporter un objet du domaine privé au domaine public pendant le jour du Shabbat).

Mais jusqu’à aujourd’hui, l’édifice qui retient incontestablement l’attention du visiteur reste la synagogue, le bâtiment le plus élevé de la ville, conformément aux règles de la loi juive en matière d’urbanisme. Une attention toute particulière a été portée à ce bâtiment pour en faire le plus beau de la ville. Et de fait, la synagogue, dans un état quasiment parfait, est tout simplement superbe : elle est décorée de nombreuses inscriptions hébraïques et de symboles juifs, ornée de faïences murales, de fresques et d’une impressionnante mosaïque au sol. On comprend que ce n’était pas seulement un lieu de prière, mais également un véritable centre communautaire, permettant aux membres de la communauté de se réunir : tout à la fois salle des fêtes, tribunal de la ville, école, c’est à cet endroit que, de manière générale, se déroulait l’ensemble des activités de la ville, la synagogue étant ainsi le véritable ciment communautaire de cette cité isolée de tout.

Aujourd’hui, cette région des monts de Judée refleurit, au sens propre comme au sens figuré. Plus de 20 000 pionniers y résident dans une vingtaine de localités juives, aspirant à redonner à cette région sa splendeur d’autrefois, tout en vivant, comme nos ancêtres de Soussia, en parfait accord avec l’environnement et avec nos traditions.

Le site de Soussia vaut le détour pour une visite en famille. Pendant les vacances, des activités ludiques y sont organisées, notamment des spectacles son et lumière ; et des acteurs en tenue d’époque replongent les visiteurs dans l’atmosphère juive qui régnait à Soussia il y a 1700 ans !

David Mansour : 052-43-34-254 – wwww.tiyoul-tov.org