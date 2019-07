On se souviendra de cet été, surtout de ce 14 juillet 2019. Les stars du globe : les animaux et le sport.

Petits et grands du monde entier rugissent de plaisir en prononçant ces mots magiques, Hakuna Matata, à l’annonce de la sortie en salle du fameux Roi Lion. De son côté, la légendaire araignée Spider Man fait exploser les compteurs des entrées.

Cela n’intéresse pas tellement nos politiciens qui exercent leur talent de déclarations assassines sur un public plutôt blasé, voire repu.

A l’extérieur de notre terre bouillonnante, le monde voit plutôt la vie en rond.

La France est rivée sur les roues de l’inlassable Tour de France, qui a bercé notre tendre enfance et continue à passionner tous les âges.

La planète entière a suivi ce qu’on a appelé le match de tennis du siècle : Wimbledon, au masculin. Difficile de trouver les mots pour décrire cette finale, autour de cette sacrée petite balle jaune : époustouflant, surréaliste, les qualificatifs se bousculent. Le plus beau dans cette rencontre de tous les temps, ce sont les mots au-delà du jeu féerique. Si nos leaders politiques, se battaient tout en se respectant, à l’instar des finalistes de la raquette, le calme s’instaurerait dans le peuple. Roger Federer ne cache pas sa déception à la fin de 5 heures de match intense, après cette défaite, alors qu’il avait atteint le sommet de sa carrière à 38 ans. Quand on lui souffle que ça reste une finale inoubliable, il lâche : «Moi, je vais essayer de l’oublier. Même si, c’est vrai, il y a tout eu dans cette finale et d’une certaine façon, je peux être satisfait.».Quant au serbe Djokovic : «On a tous les deux eu notre chance. Je suis heureux, mais je tiens à dire à Roger que je fais partie de ceux qu’il inspire en prouvant qu’à 38 ans on peut encore livrer de telles performances.»

Cette dignité dans la victoire comme dans la défaite, devrait inspirer nos dirigeants avant chacune de leurs paroles incendiaires, car l’impact est direct sur les jeunes générations, qui observent en silence, et enregistrent cette façon de communiquer face à l’adversaire.

Les deux finalistes de tennis ont, pendant ces moments de tension ultime, partagé tour à tour la complicité à travers le regard de leurs enfants : Novak le serbe s’agenouille, se tambourine la poitrine en regardant, heureux, son fils de 4 ans. Les jumelles Federer, 10 ans, restent fières de leur papa idole, tout en comprenant sa tristesse.

Chacun s’évertue à faire de grands discours, croyant révolutionner le monde. La nouvelle génération pense comme le Dalaï Lama : »Si tu veux connaitre quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit, mais regarde ce qu’il fait »!

Avraham Azoulay