La vie d’un enfant gazaoui de 5 ans sauvée par des médecins israéliens

Amir Yihia, qui vit à Gaza, avait 2 mois lorsque le médecin de famille a détecté la malformation cardiaque dont il souffrait. Depuis, il risquait sa vie à chaque effort et son quotidien était une souffrance.

Il y a quelques mois, le médecin gazaoui conseille aux parents d’Amir de contacter l’association israélienne »Sauve le coeur d’un enfant » afin de faire opérer leur fils en Israël et lui sauver la vie.

Les parents acceptent tout de suite: »Nous avons été si heureux lorsque le médecin a évoqué la possibilité que des médecins israéliens opèrent Amir. A Gaza, on dit toujours que les médecins israéliens sont les meilleurs du monde et que l’on peut leur faire confiance les yeux fermés ».

Le petit Amir a été opéré hier à l’hôpital Wolfson à Holon. L’opération s’est bien passée.

Déjà lors de sa première visite à l’hôpital israélien pour les examens pré-opératoires, Amir avait été émervéillé par l’endroit: »Il était tellement content des jeux à l’hôpital, il m’a dit qu’il voulait rester en Israël et ne pas retourner à Gaza », raconte sa mère.

Amir entame désormais sa convalescence après une opération qui lui a sauvé la vie. Sa grand-mère qui l’a accompagné jusqu’en Israël n’en revient toujours pas: »Mon petit-fils a reçu un nouveau coeur. Jamais je n’aurais pensé que ces personnes-là lui auraient donné et encore moins dans cet endroit. Tout parait dérisoire face à la vie d’un enfant. Les frontières ne sont pas importantes, la politique n’est pas intéressante. La santé et la nouvelle vie qu’il a reçue sont au-dessus de tout ».

Amir est le 3000e enfant arabe qui arrive de Gaza et de Judée-Samarie par le biais de l’association »Sauve le coeur d’un enfant », pour une opération qui leur a sauvé la vie. Depuis la création de l’association en 1995, 6000 enfants de 65 pays différents ont pu bénéficier de la médecine israélienne, dont plusieurs pays du tiers-monde et certains avec lesquels Israël n’entretient pas de relations diplomatiques.