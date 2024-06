Le QG des familles d’otages a publié ce soir (lundi) la vidéo de l’enlèvement d’Hersh Goldberg-Polin, Elia Cohen et Or Levi.

Les trois jeunes hommes ont été enlevés, blessés, le 7 octobre, de l’abri où ils s’étaient réfugiés après avoir tenté de fuir le festival Nova.

Dans la vidéo, on entend les terroristes traiter les trois otages de ”chiens”.

Avertissement: images difficiles

Vidéo: QG des familles d’otages

La vidéo a été diffusée à la demande des trois familles qui espèrent créer un sursaut pour encourager les dirigeants du pays à signer un accord qui permettra la libération de tous les otages et non uniquement de certaines catégories, comme l’a laissé entendre le Premier ministre hier soir sur la chaine Now14.

Sigi Cohen, la mère d’Elia a déclaré ce soir: ”Nous voulions montrer la méchanceté des terroristes, jusqu’à quel point ils sont inhumains. On peut voir le visage apeuré d’Elia. Au début, il est dans l’abri, attendant tout simplement que l’on vienne le sauver et soudain une grenade est lancée. On voit les terroristes qui chantent et qui se réjouissent puis qui amènent les otages dans leur pick up. Elia est affolé, il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui”.

Elle a ajouté: ”Je suis en colère que nous soyons obligés de diffuser ces images. Elles sont une atteinte à l’intimité d’Elia et des autres otages. Mais nous avons ressenti qu’il fallait expliquer et montrer tout le temps pourquoi ils doivent rentrer à la maison, prouver à quel point ils sont démunis dans la vidéo comme dans celle des soldates. En fait, nous devons nous justifier et je ne sais même pas auprès de qui”.