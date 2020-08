La victime de l’attentat terroriste commis mercredi après-midi à Petah Tikva est le rav Shaï Ohayon hy »d. 39 ans, marié et père de quatre enfants. Son épouse est enceinte du cinquième. Il appartient à la ‘hassidout Breslev. Il a été assassiné alors qu’il se rendait au kollel à Kfar Saba où il étudiait à temps partiel en plus d’un travail pour nourrir sa famille.

La famille et ses amis sont en état de choc et n’arrivent pas à réaliser ce qui s’est passé. Une femme qui passait en voiture au moment du drame a raconté qu’elle a vu un homme brandir un couteau de boucher et frapper cinq ou six fois sa victime.

Photo Famille