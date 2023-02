Une troisième jeune victime d’un attentat en à peine 24 heures. Le jeune homme de 27 ans qui a été victime d’un attentat au nord de la Mer Morte, au carrefour de Beth Arava, a succombé à ses blessures.

D’après les premières estimations, plusieurs terroristes seraient impliqués dans cet attentat. Ils ont réussi à s’enfuir et l’armée israélienne les recherche activement. Elle encercle actuellement la ville de Jéricho où ils se seraient réfugiés.

Un autre véhicule a été pris pour cible par les terroristes. Par miracle aucun blessé n’est à déplorer. Un des passagers a témoigné sur N12: »Nous rentrions d’une excursion avec des amis touristes, de Tibériade à Jérusalem. Nous avons tourné au carrefour et 300 mètres plus loin, une voiture nous a doublés. Nous avons entendu des coups de feu. J’ai vu un homme sortir par la fenêtre et tirer. Nous avons bénéficié d’un miracle, il aurait pu nous tuer ».