Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, est actuellement en visite en Suède, reçu par son homologue Tobias Billström.

C’est la première fois depuis 22 ans qu’un ministre israélien des Affaires étrangères se rend en Suède.

»Cette visite marque un tournant dans les relations etnre nos pays, nous ouvrons une nouvelle page », a déclaré Cohen.

La Suède a, en effet, changé sa politique vis-à-vis d’Israël que ce soit sur le plan bilatéral ou au sein des organismes internationaux.

Les deux ministres se sont entretenus des relations entre Israël et l’Union européenne. Eli Cohen a insisté sur la nécessité de s’assurer que les aides financières ne parviennent pas à des organismes terroristes. Par ailleurs, l’Iran et la manière de lutter contre ses antennes terroristes au Proche-Orient et en Europe a également été au coeur des discussions ainsi que la lutte contre l’antisémitisme.

Cohen et Billström ont, bien sûr, parlé des relations bilatérales entre Israël et la Suède et des moyens d’approfondir la coopération.

Le ministre suédois des Affaires étrangères possède un lien personnel à Israël et au peuple juif puisque son épouse a fait du volontariat dans un kibboutz dans les années 90 et ses grands-parents ont accueilli des rescapés de la Shoah après la guerre.

Cohen a également été reçu par la vice-première ministre et ministre de l’Economie, Ebba Busch, en charge de l’industrie, de l’énergie et de l’environnement. Busch soutient Israël depuis plusieurs années, elle avait même été photographié avec un T-Shirt portant l’inscription: ‘Tsahal’, un cliché pour lequel elle essuie encore aujourd’hui des critiques.

La rencontre avec Busch n’était pas au programme officiel du ministre Cohen. C’est à la demande de la vice première ministre qu’elle a été ajoutée à la dernière minute. Suite à sa rencontre avec Eli Cohen, Ebba Busch a publié un long post sur FaceBook dans lequel elle dit son affection pour Israël:

»Aujourd’hui, j’ai eu le grand honneur de rencontrer le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, à Stockholm. C’était la première fois depuis plus de 20 ans qu’un ministre israélien des Affaires étrangères effectuait une visite officielle en Suède. Désormais, nous allons écrire un nouveau chapitre dans l’histoire des relations entre nos Etats ».

Busch écrit ensuite les paroles de l’Hatikva et poursuit: »L’an prochain à Jérusalem – l’an prochain à Jérusalem même après 2000 ans d’exil, le peuple juif n’a pas renoncé à l’espoir de revenir un jour dans sa patrie. Le texte que vous venez de lire – l’Hatikva – a été écrit en 1877, alors que les pogroms faisaient rage en Europe et que la persécution des Juifs allait en augmentant. Mais l’espoir a toujours été là, même dans la plus grande obscurité.

L’espoir est la dernière chose qui fait vivre l’homme. Il y a 75 ans, le rêve est devenu réalité, le 14 mai 1948, l’Etat d’Israël a proclamé son indépendance. L’espoir – l’Hatikva – est devenu l’hymne national du jeune Etat, libre et sans âge.

Depuis le premier jour, l’existence d’Israël est menacée. Jusqu’à aujourd’hui, des Etats souhaitent l’effacer de la carte du monde et jeter ses habitants à la mer.

Malgré toutes les tentatives de déligitimer l’Etat juif, il a toujours été une démocratie. Malgré tous les défis, Israël est et restera un rayon d’espoir dans un monde extérieur obscur, un Etat qui respecte les différences entre les hommes, qui garantit les libertés et les droits de l’homme à tous.

La politique suédoise se caractérise essentiellement par un rapport intransigeant et hostile à Israël. En tant que vice première ministre suédoise, je le dis de manière très claire et univoque, cette époque est révolue. L’espoir d’une large coopération est bien vivante.

La Suède est l’amie d’Israël, ce gouvernement entretiendra toujours un dialogue chaleureux, ouvert et approfondi entre nos deux pays. Nous regardons vers l’est, là où nos coeurs aspirent ».

Elle conclut son post en hébreu: »Yom Haatsmaout Sameah! Am Israël Haï! ».