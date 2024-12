Aujourd’hui (mardi) le 9 kislev est l’anniversaire en date hébraïque d’Eli Cohen, z’l. L’espion israélien exécuté par la Syrie en mai 1965 aurait 100 ans.

Sa veuve, Nadia, a raconté au micro d’Arutz7, qu’elle n’a jamais cessé d’espérer pouvoir enterrer son mari en Israël. Désormais, avec le renversement du régime en Syrie, cet espoir prend un nouveau tournant.

Nadia explique que le Mossad recherche le lieu de sépulture d’Eli Cohen depuis son exécution, avec l’aide des Américains. Elle détaille: ”Les autorités syriennes ne l’ont pas remis à la communauté juive. Il n’est pas enterré dans un cimetière juif. Ils ont cherché des tombes abandonnées sans inscription sur la pierre mais se sont heurtés à des difficultés et ont dû renoncer. Mais le Mossad n’a jamais oublié. Chaque chef du Mossad a créé une équipe spéciale pour chercher la tombe”. Les services du Mossad et les Américains ont recherché tombe par tombe pendant des années mais ”ils n’ont pas trouvé de trace de la tombe d’Eli”, déplore Nadia.

Elle ajoute qu’elle n’est pas certaine qu’il reste en vie quelqu’un de l’époque d’Eli Cohen qui pourrait encore se souvenir du lieu où il a été enterré.

”C’est une blessure au coeur. C’est déprimant. J’ai vécu avec un homme et je sais que lorsque je mourrai, il ne sera pas enterré près de moi”, regrette-t-elle.

Nadia oscille entre espoir et confrontation avec la réalité: ”Voyons avec ce qui se passe en Syrie” tout en concluant: ”Tout est possible. Mais ils n’ont pas traité le corps avec respect. Le corps est tombé dans de mauvaises mains et nous ne savons pas ce qu’ils ont fait avec, peut-être l’ont-ils jeté”.