Sapir Bloch, la veuve de Yedidia Bloch z’l, 31 ans, tombé au combat au Liban, a accouché hier (mardi) de leur petit garçon.

Yedidia, z’l, avait été gravement blessé au mois d’octobre dernier et avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard, laissant derrière lui sa femme enceinte de 8 mois de leur premier enfant, ses parents et sept frères et soeurs.

Sa famille a fait don de ses organes sauvant ainsi plusieurs vies.