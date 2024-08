Tsahal dévoile ce soir des documents trouvés par les combattants israéliens dans la Bande de Gaza qui prouvent que le Hamas falsifie les résultats des enquêtes d’opinion afin de faire croire à un large soutien de la part de la population de Gaza.

Dans une enquête réalisée par l’institut PSR au mois de mars dernier, les Gazaouis étaient interrogés sur la guerre et leur soutien au Hamas.

A la question: qui d’après vous va remporter la guerre? 51.2% des Gazaouis ont répondu que c’était Israël. Dans la publication du sondage, le Hamas a transformé ce chiffre qui est devenu: 18%….

30% pensent que le Hamas va gagner, dans la version publiée le Hamas, ils sont 56%.

Autre question: La décision d’attaquer Israël le 7 octobre était-elle la bonne? Au mois de mars, après six mois de guerre, les Gazaouis n’en sont plus du tout convaincus puisque 64.4% des personnes interrogées pensent qu’il s’agit d’une mauvaise décision. Cela n’empêche pas le Hamas de publier que 71.3% des Gazaouis approuvent l’attaque du 7 octobre.

Sur le degré de satisfaction des actions des différents chefs palestiniens, Sinouar recueille 22.1% de soutien mais le Hamas affirme qu’ils sont 52% à être satisfaits de son action. Mahmoud Abbas obtient 21% de soutien dans la version authentique du sondage et 22% dans celle présentée par le Hamas.

L’action du Hamas est approuvée par 31.9% des Gazaouis. Le Hamas présente le chiffre de 62%.

49.8% des Gazaouis pensent que la solution pour résoudre le conflit passe par des négociations et 28.1% par la lutte armée. Le Hamas publie des chiffres bien différents: 39% pour la lutte armée, 23% pour les négociations.

Ces documents font partie d’une démarche systématique dont le but est de dissimuler l’effondrement de l’organisation et l’effondrement du soutien public à son égard. Les documents soulignent l’importance que l’organisation terroriste Hamas accorde aux résultats des sondages. Il falsifie le soutien palestinien afin d’influencer les opinions publiques palestinienne, arabe et internationale.