Ce Chabbat, nous lirons la paracha Houkat, qui aborde le sujet de la vache rousse. Il s’agit de l’une des cérémonies les plus mystérieuses de la Torah. Quelle en est la signification ? À qui était-elle destinée et comment se déroulait-elle ? Haim Berkovitz nous explique les détails et les significations de cette cérémonie.