Le journal ultra-orthodoxe Yated Neeman, proche du parti Yahadout Hatorah, a publié ce matin (mardi) une Une en arabe contre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Cette Une s’oppose virulemment à la politique du ministre sur le Mont du Temple qui suscite la polémique, encore alimentée hier par la déclaration du ministre sur sa volonté d’y construire une synagogue.

En Une du numéro d’aujourd’hui, Yeted Neeman écrit: ”Le ministre Ben Gvir revient sur les lieux du crime et met en danger les habitants de la Terre sainte. Sur ordre de notre maître, shlita, nous déclarons au monde entier: il est connu que selon tous les décisionnaires de la loi juive, sur toutes les générations, il est formellement interdit aux Juifs de monter sur le Mont du Temple, appelé ”Esplanade Al Aqsa” par les Musulmans. Cette opinion n’a pas changé et existe depuis longtemps”.

L’ancien député Yamina, Yomtob Kalfon, a réagi sur son compte X: ”L’exil en une image. Les descendants des hommes de l’Agoudat Israël qui ont été à la convention de l’UNESCO en 1947 pour supplier de conserver le mandat britannique et pour que l’Etat juif ne voit pas le jour en terre d’Israël, recommence à se courber devant l’ennemi arabe pour qu’il contrôle le lieu le plus saint dans le judaïsme, au coeur de la capitale d’Israël. Si nous vivions à l’époque du Second Temple, ces mêmes juifs de galout seraient retournés vivre à Babylone”.