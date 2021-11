Le « ministre de l’Economie » de l’Autorité Palestinienne a rencontré le ministre turc du commerce Mehmet Muş. Ils ont conclu un accord visant à encourager les investisseurs turcs et ceux des pays islamiques à investir dans les territoires « palestiniens » et ont convenu de « renforcer la population arabe de Jérusalem occupée ». La Turquie s’infiltre de plus en plus dans les affaires de Jérusalem au moye notamment de multiples projets et associations caritatives.

Cette rencontre s’est déroulée en marge de la conférence annuelle de l’Organisation de coopération islamique qui s’est tenue à Istanbul. Selon l’agence Wafa, les deux hommes ont estimé que l’aide turque à l’Autorité palestinienne est également destinée à déconnecter progressivement l’économie « palestinienne » de l’économie israélienne.

Photo Flash 90