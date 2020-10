La politique agressive et néo-impérialiste du dictateur turc Recep Erdogan provoque un retour de manivelle de la part d’Etats arabes sunnites. De manière ironique, avec les changements géopolitiques majeures qui se déroulent au Moyen-Orient, le boycott d’Israël par les pays arabes prend fin mais se retourne maintenant contre la Turquie qui est déjà en proie à une crise économique sans précédent.

En tête de cette campagne, l’Arabie saoudite qui a augmenté les taxes d’importation sur tous les produits venant de Turquie. Rajoutant la vexation nationale aux mesures économiques, les chaînes de supermarchés saoudiens ont remplacé en à peine une nuit tous leurs produits fabriqués en Turquie par des produits importés de Grèce, l’ennemi historique juré de la Turquie et avec laquelle Ankara est actuellement en conflit en Méditerranée. Pour bien appuyer où ça fait mal, certains supermarchés ont fièrement arboré des drapeaux grecs.

Mais cette campagne qui va en s’amplifiant n’est pas du seul fait de l’Arabie saoudite. Le Maroc a annoncé une brusque augmentation des taxes d’importation des produits fabriqués en Turquie, et la Tunisie comme l’Algérie ont également pris des mesures allant en ce sens. A Ankara, on craint que cette politique fasse tache d’huile et que les prochains sur la liste soient les Emirats arabes unis et surtout l’Egypte, énorme marché, mais qui est en froid glacial avec la Turquie d’Erdogan à cause de son soutien aux Frères Musulmans et au Hamas ainsi que son implication en Libye.

Les effets de ces mesures se font déjà bien ressentir dans une économie turque déjà très bien touchée, l’immense marché du monde arabe étant le tuyau d’oxygène des exportateurs turcs.

Un effet de boomerang bien mérité pour l’insolent président turc.

